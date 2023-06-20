Иностранец ответит в подмосковном суде за поджог дома и гибель двух человек

Иностранный гражданин предстанет перед судом в Подмосковье за совершение поджога дома, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 5 июня 2022 года, обвиняемый, находясь на участке местности в деревне Юшково Наро-Фоминского городского округа, в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог частного дома, в котором на момент совершения преступления проживали четыре человека. Двое мужчин скончались в результате отравления угарным газом, еще двое жильцов дома смогли выбраться из горящей постройки при помощи местных жителей. Обвиняемый, после совершения пожога покинул место преступления и отправился домой», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что позднее 34-летний мужчина вернулся на место поджога по просьбе знакомых, где и был задержан правоохранителями.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30 пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущество, путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как отметили в Следкомитете, в рамках расследования были, в частности, получены заключения восьми судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, пожарно-технические, оценочная, а также изучены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения на которых запечатлены моменты приобретения обвиняемым бензина для совершения поджога и момент совершения преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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