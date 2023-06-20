Вооруженные налетчики несколько раз ограбили обитательниц одной и той же московской квартиры

Столичные полицейские задержали участника серии разбойных нападений, который с подельниками несколько раз ограбили обитательниц одной и той же квартиры. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Злоумышленник совместно с неизвестными лицами пришёл в квартиру, расположенную на улице Софьи Ковалевской, которую снимала одна из потерпевших. Незнакомцы, угрожая физическим насилием, а также демонстрируя пистолет и автомат, забрали у неё денежные средства. После чего мужчины на протяжении некоторого времени приходили и аналогичным способом отнимали деньги как у самой хозяйки, так и у её сожительницы. Опасаясь за свою жизнь, женщины обратились в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали одного из подозреваемых на Ижорской улице. Им оказался 41-летний житель Подмосковья.

В его автомобиле полицейские обнаружили пистолет, на который у мужчины есть разрешение, 44 патрона к нему, охолощённый автомат отечественного производства, 15 патронов светозвукового действия, а также свыше 250 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Фигурант заключен под стражу.

Сейчас полицейские устанавливают общий материальный ущерб, причинённый заявительницам, и устанавливают личности соучастников разбоя.

Москва, Андрей Дорофеев

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