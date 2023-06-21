Росреестр зафиксировал в Москве абсолютный рекорд по числу ипотечных сделок

Абсолютный рекорд по числу ипотечных сделок, заключенных за первые пять месяцев года, зафиксирован в Москве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

«Всего по итогам января-мая текущего года в Москве зарегистрировано 51 606 договоров жилищной ипотеки, что стало абсолютным рекордом первых пяти месяцев за все годы статистических наблюдений. Это на 13,6% больше результата января-мая прошлого года (45 434), а по отношению к аналогичному периоду 2021 года (49 340) показатель увеличился на 4,6%», – говорится в сообщении ведомства.

Рекордное число сделок зафиксировано и в мае. В прошлом месяце в Москве было зарегистрировано 11 657 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы. По сравнению с маем прошлого года (5 905) данный показатель увеличился на 97,4%, а к аналогичному периоду 2021 года (9 855) рост составил 18,3%.

«За месяц в столице зарегистрировано 11,7 тысяч ипотечных сделок, что стало максимальным майским результатом за все время статистических наблюдений, а к маю прошлого года отмечается почти двукратный рост. При этом к предыдущему месяцу зафиксирован небольшой прирост на 24 договора, хотя за последние пять лет май всегда уступал апрелю», – отметил столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что в мае объем выданных льготных ипотечных кредитов составил 23,5 миллиарда рублей, что составило 18,7% от общероссийского объема льготной ипотеки.

По его словам, всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 881,6 миллиарда рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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