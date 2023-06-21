Восемь детей погибли на водоемах Подмосковья с начала лета

В Подмосковье с начала лета утонули восемь детей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, только за минувшие двое суток в Воскресенске и Щелково утонули двое детей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела (ч. 1 ст. 109 УК РФ). «С наступлением лета зафиксировано восемь подобных трагических случаев», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, основными причинами гибели детей на воде являются неумение плавать, оставление их без присмотра и купание в неустановленных и необорудованных местах.

«Так, 20 июня в Воскресенске при купании в реке Нерская утонула 11-летняя девочка. Она проводила время у водоема с подругой в отсутствии взрослых, в месте, не отведенном для купания, при этом девочка не умела плавать», – пояснили в ведомстве.

Аналогичный случай произошел 19 июня в Щелково, где 8-летний мальчик отправился к реке Клязьма вместе с соседкой и ее детьми, без разрешения родителей. Ребенок, не умея плавать, использовал круг, однако в какой-то момент выскользнул из него и ушел под воду.

Москва, Андрей Дорофеев

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