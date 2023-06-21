Москвич под предлогом ремонта украл аккордеоны и баяны почти на 8,5 млн рублей

Столичный суд вынес приговор мужчине, который под видом ремонта и аренды похитил музыкальные инструменты почти на 8,5 млн рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«32-летний Лев Лавров обманным путем, под предлогом ремонта или аренды, получал от потерпевших принадлежащие им аккордеоны и баяны, в том числе редкие экземпляры, и, не возвращая их собственникам, похищал. За полтора года он мошенническим путем похитил музыкальные инструменты общей стоимостью более 8,4 млн рублей у 18 потерпевших», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал Лаврова виновным по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба; мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Мужчина был взят под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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