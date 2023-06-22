Мособлсуд отправил на восемь лет в колонию 78-летнего вора в законе Апакелу

Московский областной суд вынес приговор 78-летнему местному жителю, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что с 1965 года, то есть на протяжении 56 лет за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе» с криминальным прозвищем «Апакела». Как лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, проживая на территории Владимирской и Московской областей, он с 1965 года осуществляет координацию действий организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, следствием была проделана масштабная работа по сбору и закреплению доказательств. В частности, были проведены психолого-лингвистическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Суд признал фигуранта виновным по ст. 210.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, речь идет о Борисе Петрове из так называемого «сухумского клана». В 2020 году он «оказал негативное влияние на обстановку, складывающуюся в пенитенциарном учреждении, расположенном в Тверской области».

Москва, Андрей Дорофеев

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