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Четверг, 22 июня 2023, 12:35 мск

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Полицейские обнаружили в московской квартире 15 кг героина

Крупную партию героина обнаружили полицейские в съемной квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержанный арендатор жилья на улице Брусилова занимался расфасовкой наркотиков.

«По оперативной информации, крупные партии наркотиков злоумышленнику привозил сообщник. Затем мужчина фасовал запрещенные вещества на мелкооптовые партии для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации. В ходе обыска арендованной им квартиры полицейские обнаружили 95 свертков с порошкообразным веществом, оклеенных желтой лентой, общей массой свыше 15 килограммов, электронные весы и упаковочные материалы», – рассказала Волк.

Она уточнила, что, согласно заключению эксперта, порошок, находившийся в трех пакетах, содержит героин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Фигурант заключен под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников противоправной деятельности.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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