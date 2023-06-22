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Четверг, 22 июня 2023, 14:14 мск

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Техник московской госавтоинспекции арестован после нападения с ножом на сбитого им велосипедиста

В Подмосковье гражданский сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста, ударил его ножом и скрылся с места ДТП. Мужчина задержан и заключен под стражу.

«По данным следствия, 15 июня 2023 года мужчина, двигаясь на своем автомобиле по дороге в селе Косяково г.о. Воскресенск, совершил столкновение с велосипедистом. Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота. Потерпевший с места происшествия убежал и обратился за помощью в медицинское учреждение», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Воскресенская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия).

«В отношении обвиняемого суд, с учётом позиции прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2023 года», – добавили в надзорном ведомстве.

Пресс-служба главного управления МВД России по Москве также сообщила о ДТП и нападении на велосипедиста, однако в ее сообщении нож не упоминается.

«Выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедиста. Затем он нанес пострадавшему телесные повреждения и с места происшествия скрылся», – отметили в пресс-службе.

В то же время, там подтвердили, что фигурант имеет отношение к ГИБДД. «Установлено, что задержанный является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В ближайшее время он будет уволен и понесёт наказание в установленном законом порядке», – пояснили в столичном ГУ МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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