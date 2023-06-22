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Четверг, 22 июня 2023, 14:14 мск

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Трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа на юге Москвы

На юге столицы трехлетняя девочка получила тяжелые травмы в результате падения из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Днём 22 июня 2023 года трех летняя девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпала из окна балкона. Девочка незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что инцидент произошел на улице Ясеневая. По данным надзорного ведомства, девочка находится в тяжелом состоянии.

«На момент инцидента мать ребенка отлучилась из квартиры, оставив малолетнюю под присмотром других своих несовершеннолетних детей», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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