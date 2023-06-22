Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, который подговаривал подростков на смертельные трюки

Лобненский городской суд Московской области вынес приговор 34-летнему Никите Лебедеву, признав его виновным в покушении на убийство двух девочек 2006 и 2004 годов рождения. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что Лебедев в течение 2020 года, используя вымышленные имена страниц в одной из социальных сетей, знакомился с несовершеннолетними, которым предлагал за отдельную плату выполнять опасные для жизни и здоровья трюки на большой высоте, фиксировать их на фото или видеокамеру и отправлять ему как доказательство выполненной просьбы. Кроме того, мужчина уговаривал несовершеннолетних потерпевших без страховки и удержания свешиваться головой и туловищем вниз из окон и с крыш домов, что, по версии следователей и экспертов, представляло реальную угрозу для их жизни», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

В ходе следствия был проведен значительный объем работы. В частности, по содержанию переписки проводились сложные судебные экспертизы с привлечением специалистов узкого профиля – в области физики, математики и спортивных дисциплин.

Лебедев признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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