Суд в Москве вынес приговор троим юношам за изнасилование 13-летней девочки

Зюзинский районный суд города Москвы вынес приговор троим молодым людям в возрасте 18 и 19 лет, признав их виновными в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года трое несовершеннолетних, находясь в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, умышленно напоили 13-летнюю знакомую неизвестной спиртосодержащей жидкостью. После этого, воспользовавшись беспомощным и бессознательным состоянием потерпевшей, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. При этом следствием установлено, что свои действия фигуранты снимали на камеру мобильного телефона», – говорится в сообщении ведомства.

Позже юноши угрожали девочке, поэтому она рассказала о произошедшем родителям лишь спустя продолжительное время.

Как добавили в СК, в ходе следствия, в частности, были допрошены свидетели, которым фигуранты демонстрировали видеозаписи. Их показания также легли в основу обвинения.

Молодые люди признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

18-летний фигурант приговорен 7 годам лишения свободы в воспитательной колонии, двоим его 19-летним подельникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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