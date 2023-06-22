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Четверг, 22 июня 2023, 17:56 мск

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В Храме Христа Спасителя сокращено время для поклонения «Троице»

Фото: информационная служба Московской епархии

С 23 июня допуск верующих в Храм Христа Спасителя для поклонения иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, будет осуществляться 10:00 до 17:00. Об этом говорится в сообщении информационной службы Московской епархии.

В месте с тем в целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.

В Храме Христа Спасителя икона Святой Троицы пребывает с 4 июня. Святыня будет находиться в кафедральном соборном храме до 18 июля текущего года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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