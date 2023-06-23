Неизвестный на самокате сжег три машины на юго-западе Москвы

Столичные правоохранители разыскивают поджигателя на самокате, уничтожившего три автомобиля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Сегодня около 1.50 ночи в столичную полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе одного из домов на улице Островитянова. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены три горящие машины. Задействованными пожарными расчётами возгорание было ликвидировано, пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей подъехал неизвестный на самокате и бросил некий предмет, после чего машины воспламенились.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание», – заявили в столичном главке МВД.

Полицейские также выясняют размер материального ущерба и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

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