российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 июня 2023, 10:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Неизвестный на самокате сжег три машины на юго-западе Москвы

Столичные правоохранители разыскивают поджигателя на самокате, уничтожившего три автомобиля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Сегодня около 1.50 ночи в столичную полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе одного из домов на улице Островитянова. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены три горящие машины. Задействованными пожарными расчётами возгорание было ликвидировано, пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей подъехал неизвестный на самокате и бросил некий предмет, после чего машины воспламенились.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание», – заявили в столичном главке МВД.

Полицейские также выясняют размер материального ущерба и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Суд в Москве вынес приговор троим юношам за изнасилование 13-летней девочки / Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, который подговаривал подростков на смертельные трюки / Трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа на юге Москвы / Полицейские обнаружили в московской квартире 15 кг героина / Москвич под предлогом ремонта украл аккордеоны и баяны почти на 8,5 млн рублей / Сотрудник ледовой арены ТЦ ответит в суде за сексуальное насилие над детьми / Вооруженные налетчики несколько раз ограбили обитательниц одной и той же московской квартиры / Таксист в Москве изнасиловал заснувшую пьяную пассажирку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,