В Москве задержали педофила, пристававшего к девочке в торговом центре

В Москве задержан мужчина, совершившего развратные действия в отношении девочки-подростка в торговом центре. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 21 июня. «Фигурант, находясь в одном из торговых комплексов на юго-востоке Москвы, совершил развратные действия в отношении ранее незнакомой несовершеннолетней девочки 2008 года рождения. О случившемся девочка рассказала родственникам, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Задержанному 29-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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