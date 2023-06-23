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Пятница, 23 июня 2023, 14:00 мск

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Сотрудница администрации Раменского обвиняется в махинациях при закупке квартир для сирот

Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудницы администрации Раменского, которая обвиняется в превышении полномочий при приобретении квартир для предоставления детям-сиротам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По версии следствия, заместитель начальника управления муниципального имущества администрации Раменского городского округа, являясь руководителем контрактной службы, в период с января по сентябрь 2021 года заключила 28 договоров с поставщиками на приобретение в муниципальную собственность 38 квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. При этом женщина, явно выходя за пределы своих полномочий, получила от знакомых поставщиков коммерческие предложения с фиксированной ценой квартир, которые были ранее ей указаны, для формирования максимально возможных завышенных цен контрактов», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

После этого женщина организовала размещение электронных аукционов на заключение контрактов по покупке жилья. В дальнейшем чиновница распределяла между поставщиками аукционы таким образом, чтобы минимизировать конкуренцию на торгах. Этим, как считает следствие, оно обеспечила коммерсантам преимущество и победу в электронных аукционах.

«Противоправными действиями бюджету Московской области причинен ущерб на сумму свыше 37 млн рублей», – добавили в прокуратуре.

Уголовное дело с обвинительным заключением по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) направлено в Раменский городской суд Подмосковья для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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