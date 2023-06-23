Суд рассмотрит дело об убийстве девочки в подмосковном лесу, совершенном 14 лет назад

В Подмосковье перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в совершении 14 лет назад убийства девочки-подростка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 14 июля 2009 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесном массиве возле платформы «92-й километр» около деревни Фенино Серпуховского района напал на одиноко идущую девочку. Он изнасиловал её, после чего задушил. После совершенного убийства злоумышленник украл телефон погибшей, накрыл её тело еловыми ветками и скрылся с места преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Родители 15-летней девочки подали заявление об исчезновении дочери, и спустя сутки ее тело было найдено.

В это время убийца продал телефон потерпевшей в Туле и отправился в Белгородскую область. Там он в 2011 году совершил убийство мужчины. За это он был приговорен к 10 годам заключения. Отбыв наказание, мужчина нарушил правила административного надзора и уехал в Республику Адыгею.

«В ходе целенаправленной работы с материалами уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в прошлые годы, удалось установить, что при продаже телефона в Туле мужчина был запечатлен камерой наружного видеонаблюдения и у органов следствия имелся его портрет», – сообщили в СК.

При работе с жителями деревни Фенино удалось установить нескольких свидетелей, узнавших злоумышленника по портрету. После этого следствие установило его местонахождение и в январе 2023 года убийцу задержали.

В СК отметили, что рамках расследования был проведен большой объем работы, в том числе получены заключения 7 судебных экспертиз, среди которых подчерковедческая, судебно-портретная, комплексная психолого-сексолого-психиатрическая.

«Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал свою вину», – добавили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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