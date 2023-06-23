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Пятница, 23 июня 2023, 17:32 мск

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ВКС России получили новые самолёты Су-35С

Фото: пресс-служба правительства РФ

Авиастроители передали ВКС России очередную партию новых самолётов Су-35С. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства РФ.

Самолеты передал минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Боевые машины совершили перелёт на аэродром базирования.

«Ритмичное выполнение гособоронзаказа с соблюдением всех сроков поставок и обеспечение потребности наших Вооружённых Сил в современной технике – приоритетная задача военно-промышленного комплекса. Эту работу контролирует Координационный совет при правительстве Российской Федерации. Российские авиастроители изготовили и передали минобороны России очередную партию новых самолётов. Су-35С – один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», – сказал заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Су-35С были приняты техническими службами, прошли заводские испытания. Каждый самолёт был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

«Предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, и Комсомольский завод в том числе, благодаря господдержке получили значительный объём средств по программе техперевооружения и модернизации производства. Были введены новые производства и объекты. Это позволяет наращивать серийный выпуск продукции и увеличить объёмы производства», – сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Он добавил, что в производстве находятся самолёты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объёмы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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