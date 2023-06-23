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Пятница, 23 июня 2023, 17:32 мск

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Бетонная плита упала в центре Москвы на Mercedes с девушкой-водителем

Фото: телеграм-канал SHOT

Бетонная конструкция упала на капот автомобиля Mercedes в Кривоколенном переулке Москвы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошел во время проведения ремонтных работ на фасаде здания.

На мостовую, где были припаркованы автомобили, упала часть ограждения балкона. Кроме Mercedes GLS повреждения получила и стоявшая рядом Toyota Camry.

На распространенной каналом записи с камеры наблюдения видно, что в момент инцидента на водительском сидении авто немецкого производства находилась девушка. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время проезд по переулку ограничен.

«Из-за проведения оперативных работ частично перекрыто движение по Кривоколенному переулку от дома 14 строение 1. Выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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