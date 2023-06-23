Медведев назвал президента Польши мразью и ублюдком

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Польши Анджея Дуду мразью, на которую даже патрона жалко тратить. Так российский политик отреагировал на заявление Дуды, призвавшего ранее «пристрелить Россию».

«Польская мразь по имени «дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла», – подчеркнул замглавы Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

«И патрона на такое г… жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», – заключил Медведев.

Накануне Дуда в интервью украинским СМИ заявил, что Россия похожа на «дикого зверя», которого надо «просто выследить и пристрелить».

Москва, Мария Соколова

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