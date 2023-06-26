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Понедельник, 26 июня 2023, 11:57 мск

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Насильник напал на девушку в подъезде на юго-западе Москвы

В Москве задержан насильник, напавший на 19-летнюю девушку в подъезде многоэтажки на юго-западе города. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено утром 24 июня. «Обвиняемый, находясь в помещении между подъездным балконом и лестничной клеткой 10 этажа жилого дома, расположенного на улице Каховка в городе Москве, напал на ранее незнакомую 19-летнею девушку, после чего совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последней. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, а девушка обратилась в правоохранительные органы», – говорится в сообщении СК.

В кратчайшие сроки 26-летний мужчина был обнаружен. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Задержанный полностью признал вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы о заключении его в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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