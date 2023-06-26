Массовая драка произошла между мигрантами в Новой Москве

Массовая драка между мигрантами из Средней Азии произошла в поселке Кокошкино на территории Новой Москвы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил телеграм-канал Readovka.

По сведениям издания, дошло до того, что мигранты пообещали толпой устроить охоту по жилому району на своих собратьев. Что послужило причиной драки – неизвестно, но происходит это не в первый раз. В районе, где случилось столкновение, по словам очевидцев, находится масса нелегальных общежитий и огромная стройка жилого комплекса «Новое Внуково» от фирмы «Самолет».

Как рассказали местные жители, прикормленные застройщиком и местными складами мигранты стали чувствовать себя настолько вольготно, что не стесняются искать закладки, мусорить и валяться прямо на дорогах. Многие родители жалуются, что дети боятся выходить на улицу без родителей, особенно маленькие девочки, к которым пристают иностранные строители.

Москва, Андрей Дорофеев

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