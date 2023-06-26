Житель Подмосковья год развращал пятерых детей

В подмосковном Егорьевске 46-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в городе Егорьевске на протяжении года подозреваемый совершал в отношении пяти детей в возрасте 10-13 лет преступления против их половой неприкосновенности, взамен передавая им денежные средства. Когда о данном факте родители детей сообщили в следственный отдел, незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В результате слаженной работы следователей, криминалистов, а также оперативных сотрудников ОМВД России по г.о. Егорьевску подозреваемый был задержан», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали 24 июня. В ходе обыска следователи обнаружили автомобиль и мотоцикл, на которых, по словам детей, фигурант приезжал к ним.

Обвинение мужчине предъявлено по ч. 5 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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