Суд вынес приговор профессору МФТИ за госизмену

Мосгорсуд вынес приговор экс-профессору МФТИ Валерию Голубкину, признав его виновным в государственной измене. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

«В Московском городском суде провозглашен приговор по делу экс-профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Голубкина Валерия Николаевича. Следствие установило, что В.Н. Голубкин передавал данные, содержащие государственную тайну, представителям иностранных организаций. Приговором Московского городского суда В.Н. Голубкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Голубкин – физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Он был арестован в апреле 2021 года.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал отчёты о проделанной работе координатору проекта Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles – INTernational) Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом. Как настаивала защита, сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Защита также заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.

В ЦАГИ Голубкин до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Hexafly-Int, согласно официальной информации, – проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях.

ESA-ESTEC – центр космических исследований и технологий Европейского космического агентства.

Москва, Андрей Дорофеев

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