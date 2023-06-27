Водитель электросамоката ответит в суде за нанесение тяжелых травм 4-летней девочке

В Москве перед судом предстанет 19-летний парень, который, управляя электросамокатом, нанес тяжелые травмы ребенку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что днем 20 апреля 2023 года обвиняемый, двигаясь по улице Вешняковской на электросамокате, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая ехала по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Малолетняя в тяжелом состоянии госпитализирована, ее здоровью причинен тяжкий вред», – говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек вместе с двумя приятелями на большой скорости ехали по тротуару, когда произошло столкновение с ребенком. Юноша обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»