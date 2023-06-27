«Отечество у нас одно»: Лукашенко высказался о событиях на юге России

На фоне нависающей с Запада угрозы обществу важно проявить сплоченность и преданность Отечеству, которое простирается от Бреста до Владивостока. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу.

«Наше Отечество – от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее», – цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Говоря о недавних событиях в России, он отметил, что белоруссам «было больно» за ними наблюдать. «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что на этом фоне активизировались сбежавшие из Белоруссии представители антиправительственных сил. «Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа». Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые калиновцы», – сказал президент Белоруссии.

При этом он сообщил, что в минувшие выходные привел силовые структуры страны в полную боеготовность. «Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность… Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», – подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех, в том числе, белоруссов. «Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», – сказал белорусский лидер, отметив, что в случившихся в конце прошлой недели в РФ событиях «нет героев».

Минск, Андрей Дорофеев

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