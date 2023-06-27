Бывший полицейский из Подмосковья приговорен к 11 годам колонии за взяточничество

Суд вынес приговор бывшему начальнику одного из подмосковных подразделений МВД, признав его виновным в получении взяток и вымогательстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь начальником одного из подразделений органов внутренних дел по Московской области, получал взятки в виде денежных средств и колесных дисков для автомобиля за оказание общего покровительства и попустительства по службе в интересах двоих взяткодателей. Общая сумма, полученная преступным путем, составила более 1 млн 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Тверской районный суд Москвы признал 39-летнего фигуранта виновным по п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) – 2 эпизода, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере).

Экс-полицейскому назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении одного из взяткодателей было выделено в отдельное производство и ему вынесено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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