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Вторник, 27 июня 2023, 17:36 мск

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Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже приехал в Белоруссию. Об этом сегодня сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет», – цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Он отметил, что боевой опыт группы «Вагнер» высоко ценят в Минске.

«Как Хренин (министр обороны Беларуси Виктор Хренин) говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними», – заявил Лукашенко.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Лукашенко Александр

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