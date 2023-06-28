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Среда, 28 июня 2023, 10:54 мск

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Почти полтысячи мигрантов задержали в Москве в ходе одного рейда

В ходе рейда по строительным объектам, расположенным на двух улицах столицы, правоохранители выявили почти полтысячи нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

Рейд в рамках операции «Нелегал-2023» был проведен по стройкам на улицах Кусковской и Чечулиной, где трудятся иностранцы.

«В ходе мероприятия все выявленные нарушители условий пребывания на территории Российской Федерации были доставлены в территориальные отделы полиции. По результатам проведённого рейда 428 иностранных граждан привлечены полицейскими к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в отношении 34 мигрантов сотрудники полиции составили протоколы по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности).

Ещё 25 иностранцев ответят за административные нарушения, предусмотренные статьёй 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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