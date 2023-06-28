Москвич после налета на алкомаркет стрелял из ружья в полицейских

В столице мужчина с помповым ружьем ограбил алкомаркет, а когда за ним пришли полицейские, открыл стрельбу. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 25 июня мужчина вошел в магазин по продаже алкоголя на улице Верхняя Первомайская. Угрожая продавцу ружьем, он похитил товар и скрылся.

«Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и его местонахождение. Когда сотрудники пришли к нему домой, мужчина встретил их с оружием в руках. Чтобы обезвредить правонарушителя, один из полицейских взял ружье за ствол и отвел его в сторону от себя. В этот момент произошел выстрел, пуля попала в стену», – рассказала Волк.

Задержанным оказался сотрудник подмосковного стрелкового клуба. Оружием он владел на законных основаниях.

«В ходе беседы с сотрудниками он признался, что не ожидал столь быстрого прибытия полиции», – добавила представитель МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ (разбой) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»