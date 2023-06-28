В Подмосковье мошенник, зарезавший обманутого им на полмиллиона мужчину, предстанет перед судом

В подмосковном Дмитрове перед судом предстанет 40-летний мужчина, который зарезал знакомого, чтобы скрыть факт своего мошенничества. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Согласно материалам расследования, осенью 2021 года к обвиняемому обратился его знакомый с просьбой оказать содействие за денежное вознаграждение в получении им паспорта гражданина РФ. «Злоупотребляя доверием знакомого, мужчина согласился помочь за денежную сумму в размере 500 тыс рублей, заведомо не намереваясь и не имея возможности исполнить просьбу. Полученной денежной суммой обвиняемый распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении СК.

В январе 2022 года в одном из гаражей на территории Лобни злоумышленник, чтобы скрыть мошенничество, нанес жертве множественные ножевые ранения в область шеи, туловища и конечностей. Затем он переместил тело убитого в лесной массив на обочине дороги, присыпал его снегом и выбросил нож.

Родственники потерпевшего обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Правоохранители изучили последний маршрут следования пропавшего и установили, что он выезжал в лестной массив на такси. Позднее было обнаружено тело погибшего, а также орудие преступления. 4 февраля текущего года был задержан убийца.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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