российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 июня 2023, 16:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье мошенник, зарезавший обманутого им на полмиллиона мужчину, предстанет перед судом

В подмосковном Дмитрове перед судом предстанет 40-летний мужчина, который зарезал знакомого, чтобы скрыть факт своего мошенничества. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Согласно материалам расследования, осенью 2021 года к обвиняемому обратился его знакомый с просьбой оказать содействие за денежное вознаграждение в получении им паспорта гражданина РФ. «Злоупотребляя доверием знакомого, мужчина согласился помочь за денежную сумму в размере 500 тыс рублей, заведомо не намереваясь и не имея возможности исполнить просьбу. Полученной денежной суммой обвиняемый распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении СК.

В январе 2022 года в одном из гаражей на территории Лобни злоумышленник, чтобы скрыть мошенничество, нанес жертве множественные ножевые ранения в область шеи, туловища и конечностей. Затем он переместил тело убитого в лесной массив на обочине дороги, присыпал его снегом и выбросил нож.

Родственники потерпевшего обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Правоохранители изучили последний маршрут следования пропавшего и установили, что он выезжал в лестной массив на такси. Позднее было обнаружено тело погибшего, а также орудие преступления. 4 февраля текущего года был задержан убийца.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Бывший полицейский из Подмосковья приговорен к 11 годам колонии за взяточничество / Суд в Подмосковье вынес приговор по резонансному делу Мавриди / Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине, который подговаривал подростков на смертельные трюки / Техник московской госавтоинспекции арестован после нападения с ножом на сбитого им велосипедиста / Восемь детей погибли на водоемах Подмосковья с начала лета / У пациентки подмосковной частной клиники остановилось дыхание после пластической операции / В Подмосковье студент закинул в отделение Сбербанка большую коробку горящих фейерверков / Иностранец ответит в суде за изнасилование и попытку убийства подмосковной пенсионерки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,