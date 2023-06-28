Депздрав Москвы проверяет информацию о смерти ребенка после отказа в госпитализации

Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по информации о смерти ребенка, которого бригада скорой помощи отказалась госпитализировать. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в пресс-службе депздрава.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки 6-летнему мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку «симптомы не соответствовали диагнозу». В скором времени ребенок скончался.

«Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации, департаментом здравоохранения незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля. В настоящее время медицинская инспекция проверяет оказание помощи ребенку на каждом из этапов, в амбулаторной и скорой медицинской помощи», – сказали в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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