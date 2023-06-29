Суд в Москве вынес приговор по делу об избиении и гибели клиента сауны

В Москве суд на основе вердикта присяжных вынес приговор мужчине и женщине, которые забили насмерть посетителя сауны. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что 28 ноября 2021 года обвиняемые, находясь в помещении сауны, расположенной на улице Ключевая в городе Москве, во время конфликта с потерпевшим на фоне его нежелания оплачивать услуги сауны подвергли его избиению. От полученных повреждений мужчина скончался 11 декабря 2021 года в столичной больнице», – говорится в сообщении ведомства.

Коллегия присяжных заседателей признала Антона Аникина и Ирину Гончарову виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На основании этого вердикта суд назначил Аникину наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гончарова приговорена к 9 годам колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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