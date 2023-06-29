Москвич два дня просидел в железном боксе для сбора подержанных вещей

Столичным спасателям пришлось использовать болгарку, чтобы освободить мужчину, который двое суток просидел в железном ящике социального проекта «Добрые вещи». Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, сегодня в 10:49 в Службу 112 поступило сообщение о том, что в столичном районе Марьино застрял человек и ему требуется помощь.

«Пожарных встретила заявительница, она проводила специалистов до ящика, внутри которого находился мужчина. По словам пострадавшего, два дня назад он решил залезть в бокс и обратно выбраться не смог, но звать на помощь не решился, и всё это время предпринимал попытки освободиться», – говорится в сообщении департамента.

Источник: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

По телефону пожарные связались с владельцем ящика и получили разрешение на вскрытие. В присутствии полиции специалисты срезали замок, открыли дверцу, после чего дали пострадавшему воды и передали его сотрудникам полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

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