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Четверг, 29 июня 2023, 14:49 мск

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Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов в Москве

Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»

В столице с рельсов сошли несколько вагонов товарного поезда. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов (груз – цемент). Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции приостановлено, ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово», – говорится в сообщении железнодорожников.

Причины произошедшего устанавливаются.

Сообщается также, что на место крушения направлены два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий схода в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

По данным ряда столичных телеграм-каналов, на земле оказались шесть вагонов. Три из них легли на бок. Как следует из фото, сделанных очевидцами, пострадала также опора контактной сети.

Прокуратура Москвы сообщила, что по данному инциденту начата прокурорская проверка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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