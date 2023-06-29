Наговорил на 8 лет: суд вынес приговор блогеру Ушакову за фейки об армии и призывы к терроризму

Второй Западный окружной военной суд приговорил автора телеграм-канала «Настоящее преступление» Руслана Ушакова к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что с февраля 2021 года по июнь 2022 года Ушаков, находясь на территории города Москвы, публично распространял в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Он также распространял текстовые сообщения о реабилитации нацизма и выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Кроме того, в мессенджере Ушаковым были размещены сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, и ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Суд признал Ушакова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Наказание он должен отбывать в колонии общего режима.

Ушакова задержали в декабре 2022 года. Причиной для возбуждения дела стали его комментарии в телеграм-канале, в которых упоминались обстрелы Мариуполя и гибель мирных жителей на Украине, а также содержались призывы к насилию в отношении президента РФ Владимира Путина.

Москва, Андрей Дорофеев

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