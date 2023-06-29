Госдума поддержала законопроект о социально-психологической экспертизе для опекунов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о социально-психологическом обследовании лиц, изъявивших желание взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Предложенный правительством документ также предполагает подобное обследование детей-сирот для определения необходимых педагогических и социально-психологических услуг.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на субъективность психологических критериев оценки, а также на нечистоплотность некоторых работников опеки, которые в обмен на вознаграждение отдают детей под опеку тем, кто больше заплатит. Кроме того, отмечалось отсутствие конкретных мер наказания для участников процесса при нарушении установленных законопроектом норм.

Как пояснил представляющий документ замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, уже готовятся поправки ко второму чтению законопроекта, которые дополнят в него конкретики.

Принятый в первом чтении документ, в числе прочего, предлагает установить обязательную подготовку для близких родственников граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту. При этом утверждать программы такой подготовки будут органы исполнительной власти субъектов РФ.

Также планируется закрепить преимущественное право быть временными опекунами для бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер, отчима или мачехи и других родственников.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность одномоментного усыновления только одного ребенка, за исключением случаев, когда процесс касается братьев и сестер. Такое ограничение «обусловлено особенностями адаптационного процесса».

В пояснительной записке отмечается, что ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью, в том числе, по причине «некачественной подготовки» опекунов и «отсутствия мотивации» у семей к сопровождению и оказанию ему помощи. В законе планируется закрепить, «что к полномочиям органов опеки и попечительства относится оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных, в том числе в форме сопровождения».

Напомним, в Екатеринбурге произошел громкий скандал с приемной семьей, в которой пропал шестилетний мальчик, который затем был найден мертвым. О его исчезновении стало известно утром 26 июня. Якобы опекун Вероника Наумова только тогда заметила, что ребенка нет дома, хотя по факту она знала, что малыш уже давно мертв.

Наумова задержана как подозреваемая в деле по статье «Убийство малолетнего». СУ СКР по Свердловской области также возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Действиям или бездействию сотрудников органы опеки будет дана правовая оценка.

Москва, Мария Соколова

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