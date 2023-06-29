ЧП в Москве: обнаружено тело ребенка ясельного возраста с ножевыми ранениями

В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребёнка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
«Предварительно установлено, что совместно с ребёнком в квартире находилась его мать», – уточнили в ведомстве.
Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия.
Москва, Светлана Антонова
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