ЧП в Москве: обнаружено тело ребенка ясельного возраста с ножевыми ранениями

В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребёнка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что совместно с ребёнком в квартире находилась его мать», – уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия.

Москва, Светлана Антонова

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