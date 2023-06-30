Центр по изготовлению поддельных документов для мигрантов закрыли в Москве

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Москве четверых мужчин, занимавшихся изготовлением поддельных документов для иностранных мигрантов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Предварительно установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали от имени фиктивных фирм документы для иностранцев, необходимые для въезда на территорию Российской Федерации. В ходе обыска по месту жительства предполагаемого организатора подпольного бизнеса правоохранители обнаружили бланки миграционных карт, поддельные патенты, отрывные талоны уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Кроме того, изъяты носители информации, средства связи, оттиски печатей юридических лиц, в том числе зарубежных, штампы и оргтехника, которая использовалась для изготовления фиктивных документов», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент установлено, что задержанные обеспечили незаконный въезд и пребывание на территории России 19 гражданам одного из азиатских государств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам предъявлено обвинение.

Москва, Андрей Дорофеев

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