Уроженцы ближнего зарубежья в Москве совершили налет на коттедж: вынесли имущество на 21 млн рублей

Правоохранители задержали двоих налетчиков, которые угрожая ножом и отверткой ограбили один из коттеджей на севере Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейский наряд прибыл ночью в садовое товарищество в районе Западное Дегунино по звонку местного жителя, который сообщил о подозрительных мужчинах с рюкзаками, которые спешно вышли из дома его соседа.

«Стражи правопорядка выяснили у хозяина коттеджа, что он проснулся от лая собак и спустился на первый этаж узнать, в чём дело. Там на него неожиданно напали двое незнакомцев. Они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика, ударили монтировкой по голове и начали избивать руками и ногами. Затем, угрожая ножом и отвёрткой, налётчики похитили часы известных брендов, ювелирные украшения и денежные средства», – говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 21 млн рублей.

На розыск подозреваемых в разбое были ориентированы полицейские патрули. Вскоре недалеко от места преступления сотрудники патрульно-постовой службы заметили подходящих под описание граждан и задержали их для проверки документов. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 54 и 59 лет.

В ходе личных досмотров полицейские обнаружили нож и отвёртку, а также часть похищенных денег – тысячу евро.

«Предварительно установлено, что задержанные по подозрению в совершении разбое проникли в домовладение, вскрыв окно монтировкой», – добавили в главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Фигуранты заключены под стражу.

Полицейские выясняют, где находится похищенное имущество, а также устанавливают возможных соучастников разбоя.

Москва, Андрей Дорофеев

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