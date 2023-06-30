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Пятница, 30 июня 2023, 13:09 мск

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Двое рабочих получили тяжелые увечья при падении груза с башенного крана в Москве

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве

В Зеленограде в результате падения груза с башенного крана тяжелые травмы получили двое строителей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, днем 30 июня 2023 года на строительном объекте, расположенном на улице Конструктора Лукина в городе Зеленограде, в результате деформации стрелы башенного крана произошло падение строительного груза на двух рабочих. Мужчины 1978 и 1985 годов рождения экстренно доставлены в столичную больницу, где им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изучают строительную документацию, планируют назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и строительно-технической, добавили в Следкомитете.

По данным телеграм-канала Mash, одному из строителей оторвало руку.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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