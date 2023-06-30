Сын актера Михаила Ефремова выпал из окна своей московской квартиры

Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина выжил, но был госпитализирован.
31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, закрытыми переломами бедра и таза, сообщает телеграм-канал 112. Врачи сделали Николаю Ефремову срочную операцию. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что актёр упал из окна 3-го этажа 29 июня около 6 часов утра. Жена разговаривала с ним накануне вечером, он был трезвым, сказал, что не пьет 5 дней, наводит порядок дома и ждёт их с дочкой. А утром ей позвонили соседи и сказали, что он упал с высоты и его увезли на скорой.
Врачам Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.
Как сообщает со ссылкой на очевидцев телеграм-канал Baza, актер выпал со сковородкой в руке.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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