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Пятница, 30 июня 2023, 16:14 мск

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Сын актера Михаила Ефремова выпал из окна своей московской квартиры

Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина выжил, но был госпитализирован.

31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, закрытыми переломами бедра и таза, сообщает телеграм-канал 112. Врачи сделали Николаю Ефремову срочную операцию. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что актёр упал из окна 3-го этажа 29 июня около 6 часов утра. Жена разговаривала с ним накануне вечером, он был трезвым, сказал, что не пьет 5 дней, наводит порядок дома и ждёт их с дочкой. А утром ей позвонили соседи и сказали, что он упал с высоты и его увезли на скорой.

Врачам Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Как сообщает со ссылкой на очевидцев телеграм-канал Baza, актер выпал со сковородкой в руке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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