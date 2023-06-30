Зарубил топором: суд в Москве рассмотрит дело о жестоком тройном убийстве 28-летней давности

В Москве завершено расследование уголовного дела о жестоком тройном убийстве, совершенном в 1995 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, речь идет о преступлении, которое было совершено в июле 1995 года в квартире жилого дома на Первомайской улице. «Действуя в целях незаконного личного обогащения, 23-летний мужчина, выбрав для совершения преступления ночное время суток, причинил топором спавшим потерпевшим множественные рубленые и резаные раны в области расположения жизненно важных органов, вследствие чего они скончались. Обвиняемый после совершения преступления покинул столичный регион и 27 лет проживал на территории другого государства», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи и сотрудники 10 отдела Главного управления уголовного розыска МВД России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализировали материалы уголовного дела, по ранее изъятым вещественным доказательствам были назначены современные сложные судебные экспертизы, осуществлена проверка полученных следов по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам, отметили в СК.

В результате удалось установить личность подозреваемого. В ходе допроса первоначально он дал подробные показания об обстоятельствах преступления, которые полностью согласуются с собранными доказательствами. Однако позже 50-летний мужчина стал полностью отрицать свою причастность к убийству.

«По уголовному делу проведено свыше 60 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 30 лиц, собраны доказательства, которые, несмотря на давность событий, в полной мере устанавливают фактические обстоятельства дела и подтверждают причастность обвиняемого к совершению инкриминируемого ему деяния», – отметили в Следкомитете.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, е, з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство трех лиц, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение).

Уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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