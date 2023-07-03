российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июля 2023, 17:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Фонд национального благосостояния за месяц «похудел» на 63 млрд рублей

Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился в июне на 63 млрд рублей и составил 12,29 трлн. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы.

«Объем ФНБ на 1 января 2023 года – 10,435 трлн рублей, на 30 июня – 12,290 трлн рублей. Связано это, в первую очередь, с переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран», – уточнил Силуанов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Министр также отметил, что ликвидная часть ФНБ на 1 июля с учетом всех переоценок составляет 6,446 трлн рублей. На 1 июня этот показатель был на уровне 6,643 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Минфин РФ

Повышенный налог на доходы состоятельных россиян принес в российский бюджет более триллиона рублей / Госдума одобрила налог на сверхприбыль для крупных компаний / Минфин РФ в два раза расширил список офшорных зон / Силуанов призвал побороться за кусок «мирового пирога» / Российский кабмин одобрил налог на сверхприбыль / Контрабанда, потери бюджета и нереальные задачи: Счетная палата оценила политику Минфина в табачной отрасли / Россия и Оман подписали налоговое соглашение / Минус 30 миллиардов: Минфин РФ сообщил о недополученных в мае нефтегазовых доходах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ,