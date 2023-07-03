Фонд национального благосостояния за месяц «похудел» на 63 млрд рублей

Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился в июне на 63 млрд рублей и составил 12,29 трлн. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы.

«Объем ФНБ на 1 января 2023 года – 10,435 трлн рублей, на 30 июня – 12,290 трлн рублей. Связано это, в первую очередь, с переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран», – уточнил Силуанов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Министр также отметил, что ликвидная часть ФНБ на 1 июля с учетом всех переоценок составляет 6,446 трлн рублей. На 1 июня этот показатель был на уровне 6,643 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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