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Четверг, 6 июля 2023, 18:43 мск

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Правительство РФ одобрило повышение максимального кредита по «сельской ипотеке»

Правительство РФ расширяет параметры программы льготной сельской ипотеки. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе.

«Взять льготную ипотеку теперь можно будет на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а в опорных населённых пунктах – на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей. В таких населённых пунктах в ускоренном темпе будет создана востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», – пояснил Мишустин.

Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года. За это время выдано более 116 тысяч кредитов на сумму свыше 238 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6,5 млн кв м жилья.

В 2022 году по поручению главы государства программа стала бессрочной. На её реализацию в этом году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 19,5 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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