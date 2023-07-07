Сотрудник экспертной службы ответит в суде за увечья, полученные ребенком на эскалаторе МЖД

Сотрудник ООО «Инженерно-экспертная служба» предстанет перед судом в столице по делу о получении травм ребенком, которому зажало голову эскалатором на станции «Окружная» первого Московского центрального диаметра. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, он, являясь специалистом по оценке соответствия платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров требованиям безопасности организации, в результате неполного комплекса работ по техническому освидетельствованию эскалатора, расположенного в Северном вестибюле станции «Окружная», не выявил несоответствие предохранительного щитка установленным нормам и критериям. В результате этого, 3 января 2023 года на эскалаторе станции «Окружная» был травмирован 11-летний мальчик», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что ребенок получил телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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Москва, Андрей Дорофеев

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