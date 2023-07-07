В Минфине РФ сменился главный по госдолгу, госактивам и ФНБ

В министерстве финансов произошла смена руководителя Департамента, курирующего госдолг, госактивы, а также управление средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщается на официальном сайте ведомства, на эту должность сегодня назначен Денис Мамонов.
Как пояснили в минфине, Мамонов возглавил департамент, который «осуществляет функции министерства по выработке государственной политики в сфере государственных заимствований, внутреннего и внешнего долга РФ». «Департамент курирует вопросы предоставления, учета и исполнения государственных гарантий РФ, предоставление государственных кредитов, включая вопросы урегулирования задолженности иностранных государств-заемщиков перед РФ. Кроме того, в ведении департамента находятся вопросы урегулирования и обеспечения возврата задолженности по денежным обязательствам перед РФ, а также управления средствами ФНБ», – уточнили в ведомстве.
Ранее должность руководителя данного департамента занимал Петр Казакевич. Причины ротации не уточняются.
Денис Мамонов работает в Минфине с 2017 года. Ранее занимал должность заместителя начальника отдела займов на финансовых рынках.
Москва, Мария Соколова
© 2023, РИА «Новый День»
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