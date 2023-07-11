Спикер Госдумы предложил обязать органы власти и бюджетные организации закупать отечественные авто

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупалть отечественные автомобили. С этой инициативой он обратился на сегодняшнем пленарном заседании к министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все‑таки ориентироваться на отечественный автопром», – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер напомнил, что президент РФ Владимир Путин пользуется Aurus.

По словам председателя ГД, «в нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники».

Володин также отметил, что продукция российского автопрома стала намного качественнее: «Линейка сегодня большая, выбор огромный». «Пришедшие на наш рынок другие компании разрешают локализацию. В итоге автомобиль будет отечественный, – добавил он. – Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер».

Также он предложил, чтобы на российские автомобили пересели и депутаты Госдумы. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк ГД пополнили лады и москвичи», – сказал спикер.

Силуанов это предложение поддержал. По его словам, сотрудники минфина также готовы пересесть на отечественные автомобили.

«Давайте постараемся, чтобы в целом все министерства правительства Российской Федерации, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому – будут другие автомобили. А не будем обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран – никогда свой автопром не создадим», – заключил Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

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