Житель Подмосковья застрелил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Житель подмосковного Пушкино застрелил собственную четырехлетнюю дочь и покончил с собой. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«14 июля 2023 года в квартире в городе Пушкино обнаружены тела четырехлетней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями. Также обнаружена предсмертная записка и ружье. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Подмосковья контролирует установление обстоятельств произошедшего и ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным телеграм-канала Mash, мать ребенка успела выбежать в подъезд и вызвать экстренные службы.

Москва, Андрей Дорофеев

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