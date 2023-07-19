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Среда, 19 июля 2023, 15:14 мск

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«Абсолютно нормальный процесс…» В Кремле прокомментировали планы по сокращению бюджетных расходов

В Кремле считают «нормальным процессом» планы министерства финансов РФ сокращение незащищенных расходов бюджета. Как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, статус нацпроектов понижен не будет, но есть нюансы.

«Они (нацпроекты) являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации, но тем не менее, никто не отказывался от основных ориентиров. Более того правительство демонстрирует очень высокую эффективность. Поэтому все выполняется своим чередом. Есть какие-то действительно незащищенные проекты, там можно сэкономить. Это абсолютно нормальный процесс», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, не помешает ли такая стратегия кабинета министров реализовать национальные проекты.

«В нацпроектах могут быть определенные нюансировки, однако в целом это не понижает приоритетность нацпроектов», – добавил Песков, комментируя отнесение нацпроектов к незащищенным статьям бюджета.

Сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину, сообщила, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по так называемым незащищенным статьям.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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