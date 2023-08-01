Драка мигрантов в Подмосковье: возбуждено уголовное дело о гибели двух человек

В подмосковном Чехове двое человек погибли после конфликта между двумя группами мигрантов. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело об убийстве (п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 31 июля на участке автомобильной дороги на Земской улице города Чехова, где между двумя группами мигрантов произошел конфликт, в ходе которого двоим мужчинам причинены смертельные колото-резаные ранения. Известно, что инциденту предшествовал конфликт в одном из местных кафе.

Следователями и криминалистами проведены осмотры места, двух автомобилей, изъяты смывы, следы и ряд предметов. Назначены необходимые экспертизы.

Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, добавили в СКР.

Москва, Светлана Антонова

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